روسيا تمدد تعهدها بتخفيض إنتاج البترول حتى شهر يونيو

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قررت روسيا إبقاء إنتاجها من النفط عند مستويات منخفضة حتى يونيو، مع مراعاة الوضع الحالي للسوق، وفقاً لنائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك.

وتعهدت روسيا الشهر الماضي بخفض إنتاجها من الخام بمقدار 500 ألف برميل يومياً في مارس، رداً على عقوبات الطاقة الغربية.

وقال نوفاك في بيان إن بلاده تقترب في الوقت الحالي من إتمام الخفض اليومي الذي تعهدت به، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

ويعادل الخفض نحو 5% من إجمالي إنتاج روسيا من النفط الخام والمكثفات في يناير، والذي تم اعتباره كخط أساس للخفض.

ولن تقبل روسيا أي قيود خارجية، والتي تخلق “مخاطر كبيرة على أمن الطاقة في العالم بأسره”، كما قال نوفاك.