روسيا: دمرنا منظومة أس 300 لأوكرانيا في زابوريجيا

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أفاد مسؤول أمني روسي، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة روسية دمرت منظومة دفاع جوي أوكرانية من نوع إس-300 في زابوريجيا.

بالتزامن، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط طائرة أوكرانية من طراز سو-25، وتدمير 18 قذيفة من راجمات هيمارس وراجمات أولخا، بالإضافة إلى صاروخي “هارم”.

اعتراض 10 مسيرات

كما أعلنت اعتراض 10 طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرتان أميركيتان من طراز Switchblade-600 في مناطق بولتافا في لوغانسك، وبيتريفسكي، وستارومايورسكوي، ونيكولسكوي في دونيتسك، ودميترينكو وتومارينو وتشيكينو في مقاطعة خيرسون وتورايد في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

تدمير 4 مواقع قيادة

كما ضرب الطيران الروسي، 4 مواقع قيادة للجيش الأوكراني ودمر خمسة مستودعات ذخيرة، و53 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 142 منطقة، وفقًا لتقرير وزارة الدفاع الروسية.

في المقابل، نفذت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، هجمات عنيفة على مدينة خيرسون الواقعة جنوب أوكرانيا، والتي يحتل الروس جزءاً كبيراً منها.

أعنف هجوم

فقد أفاد مراسل العربية/الحدث أن الجيش الأوكراني بدأ هجوماً هو الأعنف في المقاطعة، عبر المقاتلات والمروحيات، لاسيما في محوري دوتشاني وميلوفويا اللتين سيطرت عليهما سابقاً.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تشن منذ الشهر الماضي، هجوماً مضاداً في شمال شرق البلاد، وجنوبها أيضاً، في محاولة لاستعادة مدن ظلت لأشهر تحت السيطرة الروسية.

إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أصر على أن لا عودة عن قرار الضم هذا “إلى الأبد”.