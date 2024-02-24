روسيا: نشر أسلحة نووية في الفضاء غير مناسب من الناحية الفنية

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن نشر أسلحة نووية في الفضاء أمر غير مناسب من الناحية الفنية.

وأضاف ريابكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت أن “نشر الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي أمر غير مناسب من جميع وجهات النظر .. فهذه الوسيلة غير مناسبة لنشر مثل هذه الأسلحة، والأنظمة الحالية لإيصالها المحمولة جوا والمحمولة بحرا، في معظم الحالات في خمس قوى نووية عالمية، تعتبر غير مناسبة تماما”.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الأمريكية، في وقت سابق، أن ما يسمى بالتهديد للأمن القومي الأمريكي يمكن أن يشكله خطط روسيا المزعومة لنشر أسلحة نووية في الفضاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن هذه المنشورات ليست سوى حيلة أخرى من قبل البيت الأبيض.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه وزير الدفاع سيرجي شويجو إلى أن روسيا كانت دائما ولا تزال تعارض بشدة نشر الأسلحة النووية في الفضاء.