روسيا وأميركا.. تأجيل “محادثات القاهرة” النووية

وكان من المقرر أن يلتقي مسؤولون من البلدين في العاصمة المصرية القاهرة من 29 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر لمناقشة استئناف عمليات تفتيش بموجب معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية، التي عُلقت في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت الوزارة: “لن تقام الجلسة المخطط لها في وقت سابق للجنة الاستشارية الثنائية بموجب معاهدة نيو ستارت بين الولايات المتحدة وروسيا (من 29 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر) في هذه المواعيد، وأُجلت الفعالية إلى موعد لاحق”.

ولم تقدم الوزارة أسبابا، على الرغم من أن صحيفة كوميرسانت الروسية ذكرت نقلا عن السفارة الأميركية أن القرار كان لروسيا وحدها.

وقلل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، من التوقعات بحدوث انفراجة، على الرغم من أن المحادثات كانت علامة على أن الجانبين يرغبان على الأقل في استمرار الحوار، في وقت بلغت فيه العلاقات أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.