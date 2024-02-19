روشن التابعة لصندوق الاستثمارات تعلن عن طرح عشرات الوظائف الشاغرة

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أعلنت شركة روشن العقارية (إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة) عن فتح باب التقديم لشغل (57) وظيفة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) في المجالات التالية:

– وظائف إدارية

– وظائف مالية

– وظائف مبيعات

– وظائف تقنية

– وظائف هندسية

– وظائف أخرى

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الصحافة

– المالية

– المحاسبة

– الإدارة العامة

– إدارة العقود

– التسويق

– الاقتصاد

– التمويل

– العقارات

– إدارة المكاتب

– الاتصالات

– الإحصاء

– الرياضيات

– اللغة العربية

– التأمين والمخاطر

– العلاقات العامة

– الأعمال التجارية

– الإعلام

– إدارة المشاريع

– إدارة المشتريات

– إدارة العقارات

– الدعم الفني

– التخطيط الحضري

– الأمن السيبراني

– نظم معلومات جغرافية

– نظم معلومات حاسب

– نظم معلومات إدارية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– الهندسة المعمارية

– الهندسة المدنية

– الهندسة الصناعية

– الهندسة (عام)

تخصصات أخرى

نبذة عن روشن:

شركة روشن العقارية (شركة حكومية) وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وهي شركة وطنية متخصصة في تطوير مجتمعات سكنية حديثة بأفضل المعايير المطبقة في قطاع الإسكان ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تطوير القطاع العقاري.

تعمل الشركة على تطوير أحياء سكنية متكاملة توفر أسلوب حياة عصري ضمن أرقى المعايير وأفضل المقاييس في مجالات التصميم والتخطيط والبناء، إلى جانب المساهمة في دعم الخطط الحكومية لزيادة معدلات تملك المنازل بين المواطنين السعوديين إلى نسبة 70% بحلول العام 2030.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا