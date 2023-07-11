“روشن” تتعاون مع “اكسبرو” لتعزيز كفاءة واستدامة مجتمعاتها السكنية

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وقّعت مجموعة روشن العقارية، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، والمطور العقاري الرائد في المملكة، مذكرة تفاهم مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، لتعزيز كفاءة واستدامة تشغيل مشاريعها .

ستتعاون “روشن” مع “اكسبرو” بموجب الاتفاقية، لتسريع خدماتها المُقَدَّمة، وتحقيق مستهدفاتها الخاصة بالاستدامة في مشاريعها المُستقبلية، كما تعتزم “اكسبرو” دعم “روشن”، في توسيع رؤيتها في جميع أنحاء المملكة، عبر تطوير منهجية عمل طويلة الأجل، لتنظيم آلية العمل الخاصة بتخطيط وبناء مشاريعها ، وإدارة الأراضي، والمرافق، والخدمات، وإدارة الأصول، وسلامة المجتمع.

وعن هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، ديفيد جروفر: “سعيدون اليوم بهذا التعاون الهام مع اكسبرو والذي بدوره يعزز قدرة “روشن” على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد وبالكفاءة العالية المرجوة . ويُعد تسليم المرحلة الأولى من مجتمع “سدرة” في الرياض، أول مجتمعات “روشن” السكنية، قبل موعدها المُحدد، خير دليل على ذلك، وسيُمكّننا العمل مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، من الاستمرار بتحقيق أهدافنا، وتقديم منتجات وخدمات أكثر كفاءة واستدامة لعملائنا.”

من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، المهندس عبد الرزاق بن صبحي العوجان، إن تعاون اكسبرو مع مجموعة روشن العقارية يأتي في سعي الجهتين لتحقيق الأهداف المشتركة، والعمل على تحقيق أهداف استدامة المشاريع السكنية، والارتقاء بكفاءة وتخطيط وتنفيذ وتشغيل مشاريع المرافق الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون خطوة هامة نحو تعزيز القدرات المشتركة بين اكسبرو وروشن وتعزيز التفاهم المتبادل والمشترك بينهمافي تحسين وتطوير قطاع الإسكان في المملكة.

وأكد العوجان على أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف رؤية 2030، في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية على وجه التحديد، مؤكدًا أن “اكسبرو” ستعمل على توفير الدعم اللازم لمجموعة روشن العقارية، وتوفير المنهجيات والخبرات اللازمة لتطوير وتحسين عمليات تخطيط وتشغيل مشاريعها السكنية في المملكة.

تشكّلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في عام 2021، بهدف تحسين جودة وكفاءة المشاريع، والأصول، والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والعمليات التشغيلية، المُمَوَلة من الحكومة، مع ضمان تنفيذ البرامج والمبادرات التي تتوافق مع أهداف الهيئة، ويعكس تعاون “روشن” مع الهيئة، التزامها بالاستدامة والتحسين المستمر، كما سيعزز من مكانة المجموعة ورؤيتها الابتكارية الرائدة في قطاع البناء والعقارات.