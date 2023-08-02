“روشن” تحصد جائزة “أفضل بيئة عمل” في السعودية للعام الثالث على التوالي

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حصلت مجموعة “روشن”، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة وشركة التطوير العقاري الرائدة في المملكة، على شهادة منظمة “أفضل بيئة عمل” للعام الثالث على التوالي. وتأتي هذه الشهادة نتيجة لتقييم مستقل أجراه برنامج منظمة “أفضل بيئة عمل”، وهو برنامج عالمي يمنح شهادات لصاحب العمل المفضل لدى الموظفين ويسلط الضوء على المؤسسات التي تقدم تجارب توظيف نموذجية استناداً إلى أصوات موظفيها. وتخضع فيه كل مؤسسة لمنهجية تقييم صارمة تسترشد بإطار عمل محدث يعكس أحدث الاتجاهات في تجارب الموظفين في جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، علق الرئيس التنفيذي للمجموعة على هذا الإنجاز قائلاً :”هذه الشهادة هي دليل على مدى اهتمامنا بموظفينا وتعكس التزامنا بأن نصبح شركة رائدة في التميز المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي وقيادة التغيير داخل القطاع العقاري وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال توفير فرص وظيفية نوعية. إننا نؤمن بأن الفرد يبذل قصارى جهده طالما تم تمكينه من أن يصبح النسخة الأفضل من نفسه. وبحصولنا على هذه الشهادة، سنتمكن من جذب زملاء جدد ذوي كفاءات عالية والحفاظ عليهم وطمأنة عملائنا بأنهم يتعاملون مع أفضل الكفاءات في القطاع والتي تتبنى أسلوب الحياة الجديدة التي يمثل رؤيتنا للمملكة”.

وخلال عملية التقييم، أبدى 83٪ من موظفي “روشن” رضاهم عن المجموعة، إذ سلطوا الضوء على اهتمام “روشن” بخلق تجربة متميزة للموظفين وتمكينهم من الوصول إلى أفضل ما لديهم. وأحرزت “روشن” درجات عالية خصوصاً فيما يتعلق بعنصر مشاركة الموظفين والثقة في القيادة والاهتمام بالمواهب، كما حصلت على تقيم متميز فيما يتعلق بجودة ومهارة موظفيها وممارسات فريق قسم الموارد البشرية.

وفي هذا السياق، علقت نسرين الدوسري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية للمجموعة في “روشن”، قائلة: “يشرفني أن يتم تكريمنا من قبل منظمة أفضل بيئة عمل للعام الثالث على التوالي”. ” دائما ما يلهمني أداء موظفي فريق “روشن” وتجسيدهم لقيم المجموعة المتمثلة في الثقة والتمكين والمسؤولية، بينما ينجزون باستمرار مهمات “روشن” ويحققون أهداف رؤية المملكة 2030. إن هذا الإنجاز يسلط الضوء على الدور المحوري لثقافة العمل في “روشن”، وكيف تدعم فرق العمل في القيام بأعمالها المليئة بالتحديات بكل جودة واحترافية، مما يمكننا من تحقيق طموحات مملكتنا وتحقيق طموحات موظفينا الشخصية والمهنية كذلك”.

تعتمد شهادة “أفضل بيئة عمل” على تقييمات يقدمها الموظفون بكل سرية وخصوصية ويدعمها تقييم الموارد البشرية لممارسات الأفراد في الشركة. ويقيس التقييم ما يقرب من 20 فئة من فئات تقييم ثقافة بيئة العمل، بما في ذلك التوازن بين العمل والحياة الشخصية والقيادة وفرص التطوير المهني والمكافآت والامتيازات والمزايا. وتعد شهادة “أفضل بيئة عمل” واحدة من أكثر شهادات تقييم”صاحب العمل المفضل” موثوقية في العالم، إذ تم تطوير نموذجها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً من البحث في مجال التميز في مكان العمل إلى جانب أفضل الممارسات التي يتم جمعها سنويا من أكثر من 5000 شركة معتمدة في جميع أنحاء العالم.

بدوره، صرح حمزة إدريسي، مدير برنامج “أفضل بيئة عمل” في المملكة العربية السعودية قائلاً: “يسعدنا أن نحتفل باختيار “روشن” للمرة الثالثة لجائزة أفضل بيئة عمل، وذلك بعد أن اجتازت عملية التقييم الصارمة التي نتبعها بنجاح. ويعود الفضل في هذا الإنجاز إلى التزام قيادة “روشن” بوضع برامج وممارسات وأنظمة لتمكين الموظفين، وإلى التزام الموظفين أنفسهم بخلق ثقافة إيجابية داخل المجموعة، قائمة على التعاون والمشاركة”.

تعد مجموعة “روشن” أكبر مطور عقاري متعدد الأصول في المملكة، وهي من المشاريع الضخمة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتعمل “روشن” على تغيير المشهد الحضري في المملكة، حيث توفر أسلوب حياة جديد يتيح للعملاء الحصول على منازل عالية الجودة والاستمتاع بالمساحات الخضراء والشوارع الصديقة للمشاة والأماكن العامة الجذابة ومجموعة متنوعة من المرافق الأساسية التي تعزز نمط الحياة على بعد خطوات من كل منزل، مما يخلق مجتمعات متكاملة حقيقية تمكّن سكانها من العيش والعمل واللعب معاً. ولأن “روشن” مجموعة وطنية رائدة على مستوى مجموعة متنامية من القطاعات، فإنها تتبع نهجاً يعتمد على أنسنة البناء المستدام والسعي لتحقيق التميز المؤسسي والتعاون مع أفضل الشركاء لرفع معايير التطوير السائدة ووضع معايير جديدة.