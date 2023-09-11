“روشن” تدخل عالم “التعليم”

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دخلت مجموعة “روشن” أحد المشاريع المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مع الجامعة العربية المفتوحة في تعاون استراتيجي لفتح آفاق تعليمية جديدة؛ بهدف تعزيز الكفاءات لتقديم أفضل الخدمات.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض “سيتي سكيب العالمي” بالرياض، حيث وقعها كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد غروفر، ورئيس الجامعة الدكتور علي الشهراني.

ويُعد معرض “سيتي سكيب” حدثاً عقارياً دولياً رائداً يقام لأول مرة في المملكة، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم من 10 إلى 13 سبتمبر.

ويتناول أربعة محاور رئيسة: “المدن الذكية للغد، والتحول الرقمي، وتسريع التقدم في المملكة، ومنتدى المطورين”، إلى جانب المنتديات المختلفة مثل “منتدى المستثمرين المؤسسيين” وسلسلة “سيتي سكيب واير”، التي تُشجع على دعم دور المرأة في القطاع العقاري، وكذلك منطقة التصميم والعمارة التي خصصت لإلهام جيل القادة المقبل في قطاع العقار.