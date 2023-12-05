روشن تعرض جهودها في مجال الاستدامة في مؤتمر

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أعلنت مجموعة روشن، المطور العقاري الوطني الرائد والأكثر موثوقية في المملكة العربية السعودية وأحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، الذي سيعقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 من خلال إثراء جلسات النقاش الهادفة في المؤتمر. وأكدت روشن أن مشاركتها تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اشراقا للأجيال القادمة.

سيشارك المدير العام التنفيذي للاستدامة بمجموعة روشن، وليد الغامدي في جلسة حوارية بعنوان “مدن الطاقة الذكية في مواجهة تحديات المناخ”، حيث سيلقي نظرة فاحصة على كيفية الاستفادة من تقنية المدن الذكية في مشاريع روشن وتأثيرها على استراتيجية الاستدامة في المجموعة، مما يعمل على تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة المياه والطاقة.

وتعكس مشاركة الغامدي الدور الأوسع الذي تقوم به روشن كأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة وأحد عوامل تمكين مستهدفات رؤية السعودية 2030، وعضو ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتبني إجراءات التكيف مع تغير المناخ في المملكة ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي.

وأشادت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل لمجموعة روشن، غادة الرميان، بهذه المشاركة قائلةً: “تتوافق مشاركتنا في COP28 بشكل وثيق مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الاستدامة والمسؤولية، فنحن نتحمل مسؤولية تطوير مجتمعات مستدامة تترك أثراً إيجابياً للأجيال القادمة. وفي الوقت نفسه، نسعى جاهدين إلى وضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في المنطقة وإعادة تعريف قطاع البناء من أجل مستقبل مستدام. مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ يعتبرمن أهم المنصات التي يجتمع فيها رؤساء وزعماء العالم وصناع القرار والخبراء والباحثين لبحث الحلول المبتكرة لمعالجة أزمة تغير المناخ ،ولقد قمنا بتطوير وتطبيق العديد من مفاهيم الاستدامة في مشاريعنا في روشن التي نفخر بتقديمها للعالم من خلال المؤتمر ،كما نتطلع بشغف إلى الاستفادة من منصة COP28 لإجراء مناقشات مثمرة حول كيفية التصدي للتحديات المناخية الملحّة التي تواجهنا”.

ويعد مؤتمر الأطراف ( COP28) لاتفاقية المناخ بمثابة الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). ويجمع المؤتمر الأطراف الـ 198 الذين وقعوا على الاتفاقية، بالإضافة إلى مراقبين من منظمات مختلفة، ويعقد سنوياً منذ عام 1995 لإجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات الخاصة بتغير المناخ وخفض الانبعاثات وتخفيف حدة الاحتباس الحراري عالمياً.

من المهام الأساسية لاجتماعات COP) ) مراجعة التقارير الوطنية وبيانات الانبعاثات المقدمة من الدول المشاركة. وتوفر هذه التقارير معلومات أساسية حول إجراءات كل دولة وتقدمها نحو تحقيق الأهداف الشاملة للاتفاقية.

كان دور روشن الحيوي في ترسيخ مبادئ الاستدامة قد ارتقى إلى آفاق جديدة من خلال عضويتها في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة في قطاع الشركات في العالم. وتؤكد هذه العضوية على عزم روشن دمج حماية البيئة وحقوق الإنسان وحقوق العمل ومبادئ مكافحة الفساد في استراتيجياتها الأساسية وعملياتها اليومية.

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