“روشن” توقع مذكرة تفاهم لتعزيز فرص التعاون في مجال الاستثمارات التقنية

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وقعت مجموعة روشن -أحد المشاريع الكبرى المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- اليوم, مذكرة تفاهم مع “مجموعة تسانغز القابضة المحدودة” و”هونغ كونغ أمباسادورز كلوب”.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز فرص التعاون بين المجموعتين في مجال الاستثمارات التقنية, حيث وقع المذكرة رئيس إدارة الاستراتجية والشؤون المؤسسية بالمجموعة ياسين قطان، ورئيس مجلس إدارة “مجموعة تسانغز” المؤسس المشارك رئيس مجلس إدارة “هونغ كونغ أمباسادورز كلوب المحدودة”(HKAC) ، باتريك تسانغ.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: ” يجسد تعاوننا مع مجموعة تسانغز وهونغ كونغ أمباسادورز كلوب المحدودة التزامنا بالمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لعقد الشراكات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا وبناء اقتصاد متنوع مستدام، حيث إن الاستثمار في التكنولوجيا والتقنية من أكثر أدوات الاستثمار مرونة وقدرة على مواجهة التغيرات.

وعد مذكرة التفاهم علامةً فارقة في مسيرة مجموعة روشن التي تسعى بدورها إلى تعزيز معدلات النمو والنهضة التي تشهدها الآن في المملكة، مشيراً إلى أن التعاون مع مجموعة تسانغز ينطلق من أهمية المجموعة في هونغ كونغ، التي تعد مركزاً للاستثمار التكنولوجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسعى “روشن” إلى لعب دور محوري في تحول المملكة إلى مركز عالمي للتكنولوجيا على الصعيد الإقليمي.

من جانبه قال باتريك تسانغ: “إننا في مجموعة تسانغز نحظى بعلاقات وطيدة مع منطقة الخليج العربي ونقدر المساعي المبذولة نحو تنويع الاستثمارات في هذه المنطقة، لذلك نحن أيضاً متفائلون برؤية السعودية 2030، والخطة العامة التي تهدف الى تحويل الاقتصاد السعودي إلى نظام متنوع يرتكز على التكنولوجيا والتحول الرقمي، مما يخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين وفرص للاستثمار في هونغ كونغ”.

وتركز مذكرة التفاهم في جوهرها على إنشاء جسر بين مجموعة “روشن” ومجموعة “تسانغز” ومقرها الرئيس في هونغ كونغ كونها بوابة سوق محورية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومن المتوقع أن تقدم هذه الشراكة فرصاً كبيرة في مجال التكنولوجيا لكلا المجموعتين، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والمساهمة في دعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

وتعكس شراكة “روشن” مع “مجموعة تسانغ” و”هونغ كونغ أمباسادورز كلوب” التزامها ببناء شراكات استراتيجية مع كيانات عالمية مرموقة، مما يعزز التزامها بمبادئ الثقة والنزاهة والمسؤولية والفرص والتمكين, كما تعد هذه الشراكة تأكيداً على جهود “روشن” المستمرة في المساهمة في تحسين جودة الحياة داخل مجتمعاتها المتكاملة وخارجها.