“روشن” تُطلق النسخة الثالثة من برنامج “هِمم” لتمكين الجيل الصاعد من الخريجين السعوديين

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أعلنت مجموعة “روشن”، -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج “هِمم”، الذي يهدف لتمكين الجيل القادم من القيادات الشابة من حديثي التخرّج، عبر تزويدهم بالخبرات والمهارات اللازمة، لتعزيز الجوانب الشخصية والمهنية لديهم، بما يؤهِّلهم للنجاح في الاقتصاد العالمي، تلبيةً لطموحات رؤية السعودية 2030، ومن المُقرر أن يُفتح باب التسجيل في البرنامج 5 أكتوبر 2023.

ويُعد برنامج “هِمم” برنامجًا شاملًا، مدته 18 شهرًا، ويتكون من 3 مراحل، تجمع بين البرامج الأكاديمية من خلال شركاء أكاديميين دوليين لـ “روشن” من ناحية، والتدريب على رأس العمل بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمهنيين داخل “روشن” من ناحية أخرى، وذلك بغرض صقل مهارات المشاركين، وتوسيع مداركهم، ويوفِّر “هِمم” للمشاركين فيه فرصةً للتفاعل مع الأفراد الرئيسيين من أصحاب الخبرات الكبيرة في الصناعة عبر قطاعات متعددة، بما يفتح الباب أمام توسيع الآفاق ووجهات النظر، وسيحظى المشاركون بعد الانتهاء من البرنامج، بفرصة الانضمام إلى فريق عمل “روشن”، التي تجدر الإشارة هنا إلى أنها صُنِّفت دوليًا بوصفها “أفضل بيئة عمل”، كما أن قرابة 70% من قوة العمل فيها من السعوديين، بالإضافة إلى حوالي 40 جنسية أخرى، ممَّا يعزِّز تبادل الأفكار والخبرات من جميع أنحاء العالم.

وقالت الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في “روشن” نسرين الدوسري: “نلتزم في مجموعتنا بتمكين الكفاءات الوطنية الشابة، عبر تنمية مهاراتهم، وإمدادهم بالخبرات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يعكس التزامنا بأهداف التوطين، ونعتقد أن المشاركين في “هِمم” سيضيفون لنا كذلك وجهات نظر جديدة وجديرة بالتبني، مما سيعزِّز من قوة رأس مالنا البشري ومواصلة نمونا، ودخولنا أسواقًا جديدة.”

وقد صُمِّم برنامج “هِمم” التابع لـ”روشن، لتحقيق فوائد للمجموعة بشكل عام، حيث يعمل المشاركون مع فِرق “روشن” العليا، والتنفيذية، والإدارية، بطريقة تفاعلية، تسمح لهم بمشاركة أفكارهم ووجهات نظرهم المختلفة، كما تمدّهم بالخبرة الشخصية والمهنية القيّمة، التي من شأنها أن تُثري حياتهم المهنية، كما سيتيح “هِمم” انضمام الخريجين المُختارين إلى نخبة الشباب في “روشن”، والتي تعمل جسرًا لتسهيل التواصل بين القيادات ذات الخبرة من جهة، والشباب الطموح من جهة أخرى، وهو ما يمنحهم فرصًا دوريةً للقاءاتٍ مع مستويات الإدارة العليا، لمناقشة تطلعاتهم، والإسهام في تطوير المجموعة.

ولقد أثبت هذا النهج منذ إنشائه عام 2021، نجاحه في سوق عمل الخريجين، حيث واصل “هِمم” نموه باستمرار، وتجلَّى ذلك في زيادة نسبة المشاركة بأكثر من 200% من عام 2021 إلى عام 2022، كما أن أكثر من 75 خريجًا من البرنامج يعملون الآن في “روشن”.

ودعت “روشن” الراغبين في الانضمام للبرنامج التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لـ “هِمَم (https://www.roshn.sa/ar/himam) في الفترة ما بين 5 إلى 15 أكتوبر 2023، على أن يبدأ البرنامج التدريبي في 25 نوفمبر 2023، وسيتم اختيار 25 مرشحًا للمشاركة في البرنامج بعد إجراء الاختبارات والمفاضلة اللازمة لاختيار الأجدر، ويمكن الاطلاع على متطلبات البرنامج كاملة عبر الموقع الإلكتروني لـ “هِمَم”.