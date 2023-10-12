“روشن” شريك مقدم لبطولة “ليف جولف” 2023″

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تعود مجموعة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- وللعام الثاني على التوالي، لتقوم بدور الشريك العقاري الرسمي والمقدّم لبطولة “ليف جولف” في جدة في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2023, بعد نجاح الظهور الأول للبطولة في الشرق الأوسط في نادي وملعب الغولف “رويال غرينز” في جدة العام الماضي.

وتشهد نسخة هذا العام تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل ،إذ تقام منافسات الحدث العالمي على مدار 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر في الملعب ذاته في مدينة جدة, بمشاركة محترفين من جميع أنحاء العالم الذين يمثلون 12 فريقاً، يتكون كل منهم من أربعة لاعبين، وبحضور جمهور من داخل وخارج المملكة، سيأتون للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي تناسب جميع الأعمار.

ومن خلال شراكتها المتميزة مع دوري ليف جولف، تحقق روشن العديد من الأهداف، من بينها التأكيد على دورها الرئيس كشريك في نشر هذه الرياضة والتزامها بدعم الرياضة في المملكة وترك أثر إيجابي على المشهد الرياضي والمجتمع، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز وتنمية قطاع الرياضة وتحسين جودة الحياة في المملكة.

وبهذه المناسبة عبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر عن تطلعهم بشغف إلى نسخة 2023 من بطولة ’ليف جولف‛ التي تواصل ومن خلال استقطاب أفضل لاعبي الجولف في العالم للتنافس في الشرق الأوسط، لتوسيع نطاق هذه الرياضة وزيادة قاعدة مشجعيها, مشيراً إلى أنهم أتموا جميع الاستعدادات لتجربة مُثيرة تسلط الضوء مرة أخرى على مكانة المملكة كوجهة مهمة للفعاليات العالمية”.

فيما أوضحت نائب أول للرئيس ورئيسة الشراكات الدولية في ليف قولف مونيكا في, أن شراكات كهذه تُقدّم فرصًا مميزة للاعبين وللجماهير أيضًا للاستمتاع برياضة القولف وتحقيق أثر هادف خارج الملعب، كما تعكس إمكانية استخدام هذه الرياضة كقوة دافعة للخير في مختلف المجتمعات حول العالم”.

كما ستطلق مجموعة روشن خلال بطولة “ليف جولف”، مبادرة رائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف لدمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال رياضة الجولف، وهي مبادرة”الجولف لذوي الهمم (LIV Ability)” ، وستفعل برنامجًا تدريبًا على ممارسة رياضة الجولف للأفراد ذوي الإعاقة في جميع أنحاء محافظة جدة يستمر لمدة أربعة أشهر, إذ تتطلع المبادرة إلى تحقيق ما هو أكبر من مجرد مشاركة هذه الفئة في حدث “ليف جولف جدة 2023″، بل إلى تأسيس قاعدة قوية للمشاركة المستدامة والشاملة في لعبة الجولف, وتعكس هذه المبادرة القيم الأساسية لمجموعة روشن، سواء خلق الفرص أو تعزيز الاستدامة والتحلي بالمسؤولية، وتمكين كل مواطن من ممارسة الرياضة التي يفضلها بحرية.

وأكد مدير أول الرعايات والفعاليات الخارجية في روشن طلال الحناكي, إيمان الشركة أن بناء المستقبل يعتمد على الشراكات المثالية في مجالات الرياضة والثقافة، التي تجسد سعيهم نحو إلهام المواطنين لتبني نمط حياة صحي ونشط, مشيرًا إلى أن بطولة ’ليف جولف‛ تعكس الطموح نحو الارتقاء برياضة الجولف إلى آفاق جديدة ومثيرة, والتأكيد على الابتكار والتنوع والروح التنافسية والسعي الدؤوب للتميز الرياضي”.

يذكر، أن مجموعة روشن ارتبطت بقطاع الرياضة من خلال رعاية العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في المملكة، مثل جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 ودوري روشن السعودي والرعاية البلاتينية لنادي الاتحاد السعودي.