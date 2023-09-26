رومارينيو يقود هجوم الاتحاد أمام الخلود

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أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن تشكيل الفريق لملاقاة الخلود في كأس الملك.

وتقام مباراة الخلود والاتحاد، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “موسم 2023-2024”.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة الخلود، على النحو التالي..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، لويز فليبي، مدالله العليان.

خط الوسط: فابينيو، سلطان الفرحان، مروان الصحفي، رومارينيو.

خط الهجوم: صالح العمري، هارون كمارا.

وتضم قائمة البدلاء “مارسيلو جروهي، عمر هوساوي، نجولو كانتي، سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، أسامة المرمش، طلال حاجي، فرحة الشمراني، تركي الجعدي”.

وشهدت قائمة الاتحاد غياب عدد من نجوم الفريق بين الإصابة وعدم الجاهزية، أبرزهم إيجور كورنادو وكريم بنزيما وعبد الرزاق حمد الله.

وتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أندية (التعاون، الاتفاق، الحزم، الشباب، الهلال، النجمة، ضمك، النصر).

ومن المقرر أن تقام قرعة منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في الحادية عشرة و45 دقيقة مساء الغد (الأربعاء).