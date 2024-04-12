روما يحسم قمة ميلان الأوروبية بهدف مانشيني

حقق نادي روما فوزاً صعباً وغالياً على حساب مضيفه ميلان، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب سان سيرو، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

دخل الروسونيري المباراة بتشكيلة تضم، ماينان – كالابريا – ثياو – جابيا – ثيو هيرنانديز – بن ناصر – ريجنديرز – بوليسيتش – لوفتوس تشيك – لياو – جيرو.

بينما لعب الجيالوروسي بقائمة تضم، سفيلار – سيليك – مانشيني – سمالينج – سبينازولا – كريستانتي – باريديس – بيليجريني – ديبالا – الشعراوي – لوكاكو.

جاءت المباراة جيدة من الناحية الفنية وشهدت هجوما مفتوحا من الجانبين سجل جيانلوكا مانشيني هدف الذئاب عند الدقيقة 17، عندما باولو ديبالا ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وحولها مانشيني برأسية مرت أقصى الزاوية اليمنى لداخل الشباك.