روما يقصي ميلان ويتأهل للقاء ليفركوزن في قبل نهائي الدوري الأوروبي

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تغلب روما على ضيفه ميلان 2-1 اليوم الخميس في إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس ليفوز بنتيجة إجمالية 3-1 ويضرب موعدا مع باير ليفركوزن الألماني في الدور قبل النهائي.

وافتتح المدافع جيانلوكا مانشيني التسجيل لروما في الدقيقة 12 من متابعة لكرة من مسافة قريبة من المرمى، وذلك بعد أن سجل هدف الفوز 1-صفر للفريق برأسية مبكرة في مباراة الذهاب على ملعب سان سيرو الأسبوع الماضي.

وعزز باولو ديبالا تقدم روما بالهدف الثاني بعدها بعشر دقائق بتسديدة قوية سكنت الزاوية البعيدة من الشباك، ثم سجل ماتيو جابيا هدفا لميلان قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، إثر تمريرة من المهاجم رافائيل لياو.

وخرج المهاجم روميلو لوكاكو من صفوف روما مصابا في الدقيقة 28، ثم شهد الفريق في الدقيقة 31 طرد المدافع زكي شيليك بسبب تدخل قوي على لياو.