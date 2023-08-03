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رونالدو: الزمالك منظم.. وجاهزون لربع النهائي

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 أغسطس 2023 - 9:45 مساءً

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قال النجم البرتغالي بصفوف النصر، كريستيانو رونالدو، إن فريقه سيختلف في الأدوار المقبلة عن دور المجموعات بكاس لملك سلمان للأندية.

وقاد رونالدو النصر إلى ربع نهائي منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية، بعد التعادل مع الزمالك المصري بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة.

وأضاف رونالدو، خلال تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “جاهزون لدور ربع النهائي، والنصر يتحسن في البطولة من مباراة لأخرى”، قبل أن يُشيد بفريق الزمالك بوصفه بالمنظم والقوي.

وأتم النجم البرتغالي تصريحاته بقوله: “لم نظهر بمستوى متميز أمام الزمالك؛ بسبب أرضية الملعب فكان العشب عاليًا فلم يجعلنا نُقدم كرة قدم جميلة”.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 3 أغسطس 2023 - 9:45 مساءً
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