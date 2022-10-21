رونالدو خارج حسابات يونايتد أمام تشيلسي

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، استبعاد نجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة الفريق الذي سيحل ضيفا على تشلسي السبت، ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي بعد سلوكه خلال المباراة أمام توتنهام.

وجاء في بيان للنادي: «لن يكون كريستيانو رونالدو ضمن فريق مانشستر يونايتد لمباراة السبت ضد تشيلسي في الدوري الممتاز، باقي الفريق يصب كامل تركيزه على التحضير لهذه المواجهة».

وكان رونالدو «37 عامًا» الذي جلس على مقاعد البدلاء خلال فوز يونايتد على ضيفه توتنهام 2-0 الأربعاء، غادر الدكة في الدقيقة الأخيرة من المباراة الى غرفة تبديل الملابس في حين كان اللقاء لا زال مستمرًا، وأشارت تقارير صحافية إلى أن رونالدو أبلغ مدربه الهولندي إريك تن هاج أنه لا يريد الدخول كبديل في الدقائق الأخيرة.

وحين سئل المدرب بعد المباراة عن المسألة: «لم أنتبه لما حصل اليوم، سأتعامل مع المسألة غدًا. أريد أن أركز على الفريق وعلى الأداء الرائع».

وكثرت التكهنات بشأن مستقبل رونالدو في الفريق بعد أن بات يبدأ على دكة البدلاء في غالبية المباريات في الدوري الممتاز، إذ شارك أساسيًا مرتين فقط هذا الموسم، في الخسارة أمام برنتفورد 0-4 في بدايته، والتعادل السلبي مع نيوكاسل نهاية الأسبوع الماضي.

وحاول رونالدو دون جدوى مغادرة الفريق في الصيف بعد أن فشل النادي في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.