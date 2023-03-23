رونالدو ردًا على رؤيته لنفسه خروجه من اليونايتد وانتقاله إلى النصر: الآن أنا رجل أفضل

أعاد رونالدو اكتشاف شكله التهديفي، حيث سجل تسعة أهداف في أول ثماني مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، حيث ظهر من جديد مع منتخب بلاده، ولكن بشكلًا أقوى وذلك بعد أن تمكن من استعادة نفسه مع نادي النصر.

خلال مؤتمر صحفي للبرتغال قبل المباريات الدولية ، قال رونالدو عن مشاكله في الشـــــياطين الحمر: “في بعض الأحيان، عليك أن تمر ببعض الأشياء لترى من يقف بجانبي، ليس لدي مشكلة في القول، لقد مررت بمسيرتي المهنية السيئة، لكن ليس هناك وقت للندم”.

وأضاف: “تستمر الحياة، وسواء كنت تعمل بشكل جيد أم لا، فقد كان ذلك جزءًا من تطــــوري، وعندما نكون على قمة الجبل، لا يمكننا غالبًا رؤية ما هو أسفل، الآن، أنا أكثر استعدادًا وتعلمت أن هذا كان مهمًا لأنني لم أكن قد مررت بهذا الأمر من قبل”.

وأكمل: “الآن أنا رجل أفضل”، وتناول رونالدو خروجه من أولد ترافورد مرة واحدة فقط حيث قال “هذا الفصل مغلق” عندما سئل عن الأمر خلال مونديال قطر، في الوقت الحالي ، سيركز على مساعدة البرتغال في مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا.

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