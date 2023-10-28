“رونالدو”.. شريكاً لـ”موسم الرياض”

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رفع رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الستار عن توقيع نجم فريق النصر، والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مالك شركة “URSU” للمياه، لرعاية الشركة ضمن موسم الرياض 2023.

وقال رونالدو، “إنه لشرف كبير أن أكون شريكا مع موسم الرياض، أود أن أشكرهم جميعا وعلى وجه الخصوص تركي آل الشيخ، لجعل هذا ممكنا، وأنه يشرفني أنني عشت هنا لمدة 9 شهور، وأن أكون جزءا من هذه الدولة الرائعة وموسم الرياض”.

وأضاف رونالدو أن موسم الرياض رائع لأنه خلال 6 أشهر القصيرة يحدث الكثير من الأحداث الرائعة.. وهذا الشيء رائع ليس فقط للدولة بل على مستوى العالم وأن يأتي الكثيرون لزيارة هذا الحدث. معبراً بقوله “بالنسبة لي إنه لشرف لي أن أعيش هنا وأن أكون جزءًا من هذا النجاح”.

ومن المقرر أن تنطلق “السبت”، فعاليات “موسم الرياض 2023” في نسخته الرابعة، التي ستشهد تجسيد لصناعة الترفيه بجودة عالية، عبر جملة من الفعاليات التي تقام في العديد المواقع والمنشآت المعدّة خصيصاً لهذا الحدث الكبير.

وتأتي انطلاقة موسم الرياض في نسخة هذا العام على “حلبة الرياض” التي ستحتضن مباراة الملاكمة العالمية، والحدث التاريخي الذي يحمل اسم “نزال أشرس رجل على وجه الأرض”، يتنافس فيه بطل العالم في الملاكمة في الوزن الثقيل “تايسون فيروي”، وبطل العالم السابق في فنون القتال المختلطة “فرانسيس إنجانو”.

ويشهد موسم تحت شعار “Big Time” هذا الموسم 3 أحداث في كرة القدم، وهي: دوري كأس موسم الرياض الذي يجمع الهلال والنصر وفريقا عالميا، ومباراة بين الشباب وروما الإيطالي بمناسبة اليوبيل الماسي “75 عاما لنادي الشباب، ومباراة السوبر التركي بين فريقي غلطة سراي وفنربخشه على ملعب الأول بارك في 30 ديسمبر المقبل.

وتشمل الأحداث الرياضية أيضا أكبر مهرجانات المصارعة في العالم “كراون جول” بمشاركة البطل العالمي جون سينا، وبطولة عالمية كبيرة للبادل تستقطب أبطال العالم، وبطولة كأس موسم الرياض للتنس بمشاركة أهم المصنفين في العالم من رجال وسيدات.

كما يشهد موسم الرياض افتتاح أول وأكبر متحف لأساطير كرة القدم، والذي سيحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، حيث يعتبر الفرع الثاني في العالم، بعد فرع مدريد، ويقدم تجارب عالمية رائعة.

ويفتتح متحف “CR7″، وسيركز على شخصية أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، ويعرض المتحف أبرز ألقابه الشخصية التي حصل عليها طوال مسيرته.