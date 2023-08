رونالدو : فخور بالتتويج الأول مع النصر

المناطق-متابعات

عبر لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته بتحقيق أول لقب له مع فريقه منذ الانضمام إليه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وتَوج نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، برعاية خادم الحرمين الشريفين، ونيابةً عن ولي العهد، فريق النصر، بكأس بطولة الملك سلمان للأندية 2023.

وقال رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “فخور للغاية بمساعدة فريقي على الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى! شكراً لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم، ولأفراد عائلتي وأصدقائي. دعم رائع من جماهيرنا! هذا الكأس ملك لكم أيضًا”.

وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو كتيبة النصر للتتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية بعد فوز درامي وملحمي أمام الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي جرت السبت وامتدت حتى الأشواط الإضافية علمًا بأن النصر لعب أكثر من 40 دقيقة منقوصًا بعد طرد لاعبه عبدالإله العمري في الدقيقة 71.

Extremely proud to helped the team winning this important trophy for the 1st time!

Thank you to everyone in the club that was involved in this great achievement and to my familly and friends for always being by my side!

Fantastic support by our fans!This also belongs to you!💛💙 pic.twitter.com/MGDxXc7AD3

