رونالدو: فخور بمنتخب البرتغال

المناطق_متابعات

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق الكرة بنادي النصر، على تأهل منتخب بلاده إلى ثمن نهائي يورو 2024، بعد الفوز على تركيا.

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره التركي بثلاثية نظيفة بمنافسات الجولة الثانية من منافسات الدور الأول لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “اكس” :”القيادة والتحدي مضمونة.. أنا فخور بهذا الفريق، نحن البرتغال”.

وبات رونالدو هو أكثر لاعب صناعةً للأهداف في تاريخ اليورو مناصفة مع التشيكي بوبورسكي بعدما صنع ثالث أهداف “الملاحين” في مرمى تركيا مساء السبت.