رونالدو في الصدارة.. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

يتصدر مونديال الأندية 2022، محركات البحث، خاصة مع اقتراب موعد انطلاقه في المغرب خلال مطلع الشهر الجاري.

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة عن أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف، في كأس العالم للأندية، حيث يُشارك في هذه النسخة سبعة أندية، فيما ستقام في المغرب للمرة الثانية في تاريخ البطولة.

رونالدو في الصدارة

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي كأس العالم للأندية، وذلك خلال مُشاركاته في البطولة مع نادي مانشستر يونايتد، وريال مدريد الإسباني حيث تمكن نجم النصر الحالي من إحراز سبعة أهداف.

فيما يحل في المرتبة الثانية زميله السابق في ريال مدريد، والمعتزل قريبًا الويلزي جاريث بيل الذي سجل حوالي ستة أهداف، فيما يستاوى كلًا من ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وسيزار ديلجــــادو برصيد خمسة أهداف، ومحمد أبو تريكة برصيد 4 أهداف.

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