رونالدو في مهمة شبه مُستحيلة للبحث عن لقب الهداف التاريخي لـ “كأس العالم”

مهمة شبة مُستحيلة لـ البرتغالي كريستيانو رونالدو، لحصد لقب الهداف التاريخي لـ “المونديال”، فهل يتمكن صاروخ ماديرا من تحقيق ظهور تاريخي بـ “كأس العالم 2022″، الــــذي سينطلق في غضون أيام .

ومن المقرر، أن ينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر الجاري، حيث يستعد المنــتخب البرتغالي للظهور الثامن في المونديال، فيما يُجهز كريستيانو رونالدو نفسه لـ يُشارك لـ 5 مرة بكأس العالم.

المشجعون البرتغاليون، باتوا يعلقون آمالهم على كريستيانو رونالدو قائدهم وأسطورتهم الحية، والذي قد يُسجل ظهوره الأخير على المسرح العالمي، خاصة وأنه بحلول نسخة 2026 سيكون يبلغ من العمر 41 عامًا.

الهداف التاريخي للعبة، يرغب في تسجيل ظهور استثنائي وتاريخي في نسخته الأخيرة بالمونديال، ليكون ضمن أكثر اللاعبين المُشاركين في البطولة على مدار تاريخها، وهنا يأمل البرتغالي في صيد لقب الهداف في نسخته الأخيرة.

لعب رونالدو 17 لقاء في كأس العالم على مدار 4 نسخ ماضية، أحرز خلالهما 7 أهداف وصنع اثنين آخرين، وبالتالي يحتاج الدون إلى عشرة أهداف خلال النسخة الحالية من المونديال من أجل تخطي الهداف التاريخي ميروسلاف كلوزه الذي يمتلك في جعبته 16 هدفًا.

ويظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الـ 30 بقائمة الهدافين التـــــاريخيين لكأس العالم، مما يجعل أمر لحاقه برقم الأسطورة الألماني أمرا صعبًا، ومهمة شبة مستحيلة، خاصة وأنه مازال يحلم بالتتويج بكأس العالم.

وتأتي قائمة الهدافين التاريخين لـ المونديال على النحو التالي: “ميروســــلاف كلوزه 16 هدفا، رونالدو نازاريو 15 هدفا، جيرد مولر 14 هدفا، جوست فونتين 13 هدفا، البرازيلي بيليه 12 هدفا”.