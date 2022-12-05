رونالدو يتلقى صدمة جديدة بشأن مستقبله

تلقى قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة جديدة غير متوقعة في الوقت الذي يشارك فيه مع منتخب بلاده بنهائيات كأس العالم المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم رونالدو بطلب لمكتب المدعي العام الإيطالي للحصول على مستندات تخص موقفه المالي في ناديه الأسبق، وتم رفض الطلب.

وغادر رونالد صفوف نادي يوفقنتوس الغيطالي في صيف 2021، بعد أن لعب مع السيدة 3 سنوات كاملة، ليعود مرة أخرى إلى مانشستر يونايتد، الذي تركه مؤخرا بعد فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

ووفقا لصحيفة “إيل فاتو” الإيطالية، فإن المدعي العام في مدينة تورنو رفض إعطاء رونالدو مستندات تخص علاقته المالية بناديه الأسبق، والتي طلبها الدون عبر المحامي الخاص به الحصول عليها لتعزيز موقفه.

وكشف مكتب المدعي العام في إيطاليا، أن الاتفاقيات بين رونالدو ورئيس يوفنتوس المستقيل ليس لها حجة قانونية قوية.

رونالدو يريد تلك المستندات من إدارة يوفنتوس أو من مكتب التحقيقات في إيطاليا كي يضمن حقه في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي والتي كان فضل عدم طلبها طواعية.

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