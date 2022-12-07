رونالدو يثير أزمة جديدة داخل معسكر البرتغال قبل مباراة المغرب

يواصل كريستيانو رونالدو إثارة الضجة في مونديال قطر 2022. وحل النجم البرتغالي بديلا في دور الـ16 أمام سويسرا ودخل في الدقيقة 73 بدلا من جواو فيليكس.

وأطاحت البرتغال بسويسرا من دور الـ16 بعد الفوز الكبير عليها بنتيجة (6_1)، في المباراة التي جمعت المنتخبي مساء امس الثلاثاء على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا لصحيفة “الماركا” فإن المدرب فرناندو سانتوس عقد جلسة تدريبية للاعبين الذين بدأوا على مقاعد البدلاء ضد سويسرا، ولم يكن رونالدو من بينهم.

قام البدلاء ببعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية وبقي رونالدو في المعسكر التدريبي للبرتغال، وأكدوا أن كريستيانو رونالدو لا يشعر بأي إزعاج وأنه في حالة ممتازة ، لكن من الغريب أنه لم يكن مع مجموعة البدلاء الذين تواجدوا في ميدان التدريب.

أنهى فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي، سلسلة رونالدو كمشاركته أساسي في 31 مباراة في البطولات الكبرى. لم يبدأ البرتغالي مباراة سويسرا وظل على مقاعد البدلاء لأول مرة من 2008.