رونالدو يحطم رقم حمدالله “القياسي”.. وهبوط أبها والطائي

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حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، رقم المغربي عبدالرزاق حمدالله “القياسي” وأصبح أكثر لاعب يسجل في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين “35 هدفا”.

وانتهت آمال الاتحاد في بلوغ مركز مؤهل للبطولات الآسيوية الموسم المقبل، عقب خسارته أمام مضيفه النصر 2-4، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من المسابقة.

رونالدو يحطم رقم حمدالله “القياسي”

وتجمد رصيد الاتحاد عند 54 نقطة في المركز الخامس، تاركا المركز الرابع للتعاون الذي سيشارك في البطولة الثانية لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، فيما رفع النصر رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 79 سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثالث للنصر من ضربة جزاء، فيما سجل هدفا الاتحاد كل من علي الشمراني وفابينيو في الدقيقتين 88 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مشاري النمر الهدف الرابع للنصر.

فيما نجح الهلال في إنهاء موسم دوري روشن السعودي لكرة القدم بدون هزيمة، وذلك بعد فوزه على مضيفه الوحدة 2- 1.

ورفع الهلال الذي ضمن التتويج بلقب الدوري منذ عدة جولات، رصيده إلى 96 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم الهلال، الذي لم يتلق أي هزيمة هذا الموسم في الدوري، عن طريق محمد كنو في الدقيقة 19، قبل أن يدرك يحيى النجعي التعادل للوحدة في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال.

وشهدت الجولة الأخيرة تحديد الفريقين الهابطين إلى جانب الحزم، وهما أبها والطائي.

وخسر الطائي أمام منافسه المباشر على تجنب الهبوط فريق الأخدود صفر-2، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، مقابل 33 نقطة للأخدود في المركز الخامس عشر.

على الجانب الآخر، خسر أبها أمام الحزم 1-2، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي باقي المباريات، فاز الأهلي على الفيحاء 1 – صفر، والشباب على الفتح 3-2 والتعاون على الاتفاق 1-صفر، والرياض على الخليج 2 -1 ، فيما تعادل ضمك والرائد 1-1.