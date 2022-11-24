رونالدو يحقق رقم تاريخي قياسي بكأس العالم

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده للفوز على المنتخب الغاني بثلاث أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم بالجولة الافتتاحية بدور المجموعات بكأس العالم بمونديال قطر.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف في المشاركة الخامسة له ببطولة كأس العالم ، ليحقق البرتغالي رقما قياسيا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، حيث أصبح أول لاعب بالتاريخ يسجل في خمس مشاركات متتالية بكأس العالم.

وسجل رونالدو هدف الأول لمنتخب البرتغال في شباك غانا من ضربة جزاء في الدقيقة 65 من مباراة المنتخبين بالجولة الأولى من المجموعة الثامنة لمونديال قطر والتي انتهت بفوز البرتغال 3-2.

ونجح رونالدو في التسجيل في خمس نسخ متتالية بكأس العالم منذ أن افتتح سجله التهديفي في نسخة 2006 بتسجيله هدفا في شباك إيران في دور المجموعات، كما أنه أحرز رونالدو هدفا واحدا في مونديال جنوب أفريقيا 2010 ثم سجل هدفا أيضا في مونديال البرازيل 2014 قبل أن يتوهج في مونديال روسيا 2018 ويحرز أربعة أهداف.

ونجى المنتخب البرتغالي من صحوة المنتخب الغاني، واكتفى بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين ليترصد المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط.