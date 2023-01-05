رونالدو يقترب من المُشاركة مع النصر ضد الطائي.. ولكن بشرط!

بشكل غير متوقع، في دوري روشن السعودي للمحترفين، تم تأجيل مباراة النصر والطائي الآن بـ “البطولة المحلية” حيث تأتي في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات دوري روشـــن الســــعودي للمحترفين 2022-2023.

وكان من المقرر، أن يستضيف النصر الفريق الكروي الأول لنادي الطائي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساءً، حيث يتصدر العالمي ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن نادي الشباب “الوصيف”.

تأجيل المباراة

وفي هذا السياق، أعلن نادي النصر عبرحسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: ” نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة النصرالطائي لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله”.

وجاء التأخير؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالــبوابات والإنـــارة بسبب هطول الأمطار، فيما أعطى التأجيل الأمل لجماهير النصر، الذين يأملون في رؤية الأسطورة البرتغالي رونالدو، الذي انضم مؤخرًا.

حالة وحيدة للمشاركة

نادي النصر، يحاول جاهدًا إسقاط أحد نجومه الأجانب، قبل مواجهة الطائي التي تقرر لها أن تُقام غدًا الجمعة، فيما ينتظر العالمي وصول البطاقة الدولية لرونالدو، بدون أي عقوبة، حتى يظهر في المباراة، بشكل طبيعي.

وفي هذه الحالة يحق للبرتغالي أن يشارك رسميًا في أولى مبارياته مع نادي النصر، ولن كان الاتحاد الإنجليزي قد فرض عقوبة الإيفاف على رونالدو لمدة مباراتين، على خلفية أحداث مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وستحدد البطاقة الدولية مصير البرتغالي من المشاركة، في حالة ذكر العقوبة سيشارك البرتغـــالي في مواجهة الاتفاق أو الاتحاد، أما في حال عدم ذكرها سيشارك مباشرة فور وصولها، وإسقاط أحد نجوم العالمي الأجانب.

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