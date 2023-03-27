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رونالدو يقود البرتغال لفوز كبير على لوكسمبورغ.. شاهد أهداف الدون (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2023 - 12:46 صباحًا

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً كبيراً على مضيفه منتخب لوكسمبورغ 6-صفر اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا – يورو 2024.

وسجل كل من كريستيانو رونالدو (9 و31) وجواو فيليكس (15) وبرناردو سيلفا (18) وأوتافيو (77) ورافائيل لياو (89) أهداف المنتخب البرتغالي، وعزز النجم البرتغالي (38 عامًا) رصيده من الأهداف الدولية ورفعها إلى 122 هدفاً.

وفي ذات المجموعة، فاز منتخب سلوفاكيا على البوسنة والهرسك 2-صفر وأيسلندا وعلى ليشتنشتاين 7-صفر، ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة بـ6 نقاط.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس 2023 - 12:46 صباحًا
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