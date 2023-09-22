رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الأهلي في الكلاسيكو

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أعلن المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضِمن منافسات الجولة السابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

“نواف العقيدي، سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، ألكيس تيليس، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، بروزوفيتش، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

“وليد عبدالله، عبدالإله العمري، سيكو فوفانا، محمد قاسم، نواف بوشل، علي الحسن، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي”.