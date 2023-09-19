رونالدو يقود تشكيل النصر أمام بيرسبوليس

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن التشكيل الأساسي لمباراة بيرسبوليس، في دوري أبطال آسيا 2023.

ويلعب النصر في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا، برفقة أندية بيرسبوليس الإيراني، الدحيل القطري، استقلال دوشنبه الطاجكي.

وتقام مباراة النصر ضد بيرسبوليس الإيراني، على ملعب آزادي بالعاصمة طهران، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

وجاء تشكيل النصر لمباراة بيرسبوليس، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – لابورت – محمد قاسم.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – بروزوفيتش.

الوسط الهجومي: ماني – أوتافيو – عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: رونالدو.