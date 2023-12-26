رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتحاد

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، المقررة في التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء)، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الاتحاد والنصر، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بجدة، في قمة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل النصر في قمة الاتحاد، على النحو التالي..

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سلطان الغنام.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

وتضم قائمة البدلاء “راغد نجار، عبد الإله العمري، محمد آل فتيل، محمد قاسم، عبد المجيد الصليهم، عبد الله الخيبري، سامي النجعي، محمد مران، عبد الرحمن غريب”.

ويحتل النصر وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، بفارق 10 نقاط عن الهلال، المتصدر بـ50 نقطة من 18 مباراة، بينما يأتي الاتحاد، حامل اللقب، في المركز السادس، برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.