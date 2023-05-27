رونالدو يقود هجوم النصر أمام الاتفاق

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أعلن المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت أمام نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق النصر كالتالي: آجوستين روسي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، علي لاجامي، جيسلان كونان، نواف بوشل، عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب، كريستيانو رونالدو.

وجاءت دكة بدلاء النصر كالتالي: وليد عبدالله، عبدالله مادو، محمد فتيل، عبدالمجيد الصليهم، ماجد قشيش، أيمن يحيى، سامي النجعي، محمد مران، عبدالعزيز العليوة.