رونالدو يقود هجوم النصر أمام الشرطة في نصف نهائي كأس الملك

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه في اللقاء المرتقب أمام نظيره الشرطة العراقي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

وتأهل فريق النصر للدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف في ربع النهائي.