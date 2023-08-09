رونالدو يقود هجوم النصر أمام الشرطة في نصف نهائي كأس الملك

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أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر تشكيل فريقه في اللقاء المرتقب أمام نظيره الشرطة العراقي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.
وتأهل فريق النصر للدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف في ربع النهائي.
في حين أن فريق الشرطة تأهل لنصف النهائي في البطولة العربية بالفوز على السد القطري بأربعة أهدافٍ مقابل هدفين اثنين.
تشكيل النصر ضد الشرطة العراقي في كأس الملك سلمان
حراسة المرمى: نواف العقيدي.
خط الدفاع: أليكس تيليس – عبد الله مادو – علي لاجامي – سلطان الغنام.
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا.
الوسط الهجومي: ساديو ماني – تاليسكا – عبد الرحمن غريب.
رأس الحربة: كريستيانو رونالدو.