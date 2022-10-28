رونالدو يقود يونايتد إلى إقصائيات يوروبا ليج

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سجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هدفًا مع عودته للتشكيلة الأساسية ليقود فريقه لأدوار خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 3-0 على شريف تيراسبول في ملعب أولد ترافورد، الخميس.

وأحرز رونالدو، الذي استبعد من تشكيلة الفريق في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع الحالي الممتاز لأسباب انضباطية، الهدف الثالث ليونايتد بعدما منح ديوجو دالوت وماركوس راشفورد التقدم لأصحاب الأرض.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل زيارته لريال سوسيداد في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، حيث يحتاج الفوز لتصدر المجموعة والتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وفاز ريال سوسيداد على أومونيا 2-0 بفضل هدفين من روبرت نافارو وبرايس مينديز، بينما حافظ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو على آماله في التأهل لمرحلة خروج المغلوب بفوزه 2-1 على هلسنكي في المجموعة الثالثة بعدما سجل المهاجم تامي أبراهام الهدف الأول.