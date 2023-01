رونالدو يُعلق على مشاركته الأولى مع النصر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا صعبًا على نظيره نادي الاتفاق في المباراة التي أقيمت أمس الأحد على ملعب مرسول بارك، حيث سجل البرتغالي كريسيتانو رونالدو أول ظهور مع العالمي في الدوري السعودي.

وكاد البرتغالي رونالدو أن يُسجيل هدفه الأول في دوري روشن السعودي، في الدقيقة الـ78 من أحداث اللقاء، وذلك بعد تلاعبه بمافع نادي الاتفاق سعيد المولد قبل أن يقوم بتسديد الكرة بيسراه بالزاوية اليسرى لكن الحارس يتألق.

وعلى الرغم من عدم تسجيله، ولكنه تمكن من المُساهمة في تسجيل البرازيلي أندرسون تاليسكا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ31 من أحداث الشوط الأول، ليُسجيل الدون أول فوز مع فريقه وأول مشاركة بالدوري.

وعلق البرتغالي كريسيتانو رونالدو على مشاركته الأولى مع نادي النصر، من خلال نشر مجموعة من الصور أثناء مباراة العالمي ضد الاتفاق، مٌعلقًا عليها: “أول مباراة، أول فوز، اللاعبين أحسنوا جميعًا”.

وأشار كريسيتانو رونالدو إلى دعم جماهير النصر، الحاضرة في مدرجات استاد مرسول بارك معقل العالمي، حيث قال: “شكرًا لجميع المشجعين على الدعم الرائع”.

First game, first win – well done guys 🙌🏻 Thanks to all the fans for incredible support. 💙💛 pic.twitter.com/vmgwE8TgVo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 22, 2023