رونالدينيو يهنئ نيمار بالانضمام إلى الهلال

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هنأ النجم البرازيلي رونالدينيو مواطنه نيمار على الانضمام إلى فريق الهلال الأول لكرة القدم، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء.

وكتب رونالدينيو عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: “«أتمنى لك كل التوفيق يا رفيقي!! حظاً سعيداً»، وأرفق التعليق بصورة تجمعه بلاعب برشلونة السابق.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (243 مليون دولار)، ووقع عقداً للبقاء في العاصمة الفرنسية حتى 2025.



وخلال مشواره مع النادي الباريسي، سجل نيمار 118 هدفاً خلال 173 مباراة في كل المسابقات، وتوج بالعديد من الألقاب بينها خمسة للدوري المحلي.