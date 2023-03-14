ريادة الأعمال واستدامة التنمية الاقتصادية تتصدر جلسات “منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات” بمحافظة جدة

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تتصدر ريادة الأعمال واستدامة التنمية الاقتصادية جلسات المنتدى الخامس لصاحبات الأعمال الخليجيات 2023؛ والمعرض المصاحب؛ الذي ينطلق غداً بحافظة جدة؛ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ ويدشنه صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة؛ بشراكة استراتيجية مع جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ومشروع جيرة لتمكين المرأة التابع للجمعية.

ويسلط المنتدى خلال جلساته الضوء على التعاون بين صاحبات الأعمال اعلى المستوى الخليجي وإطلاق المبادرات المشتركة، واستعراض نجاحات الشخصيات النسائية خليجية في عالم المال والأعمال، ونمو ريادة الأعمال النسائية في المملكة؛ إضافة لورش العمل التي خصصت لرحلة رائدة الأعمال مع خدمات منشآت، وسمات رائدة الأعمال وفرص نمو المنشآت النسائية والخدمات التي تقدمها، والتعريف بمفهوم ريادة الأعمال وأساسياته، وصفات رواد ورائدات الأعمال، ودور الإبداع والابتكار في ريادة الأعمال ، والفرص المتاحة للمرأة، ومجالات المشاريع الريادية.

ويهدف المنتدى الذي يحظى بمشاركة أكثر من1000 شخصية من مختلف الدول الخليجية والعربية، وينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد الغرف السعودية، وغرفة جدة؛ لتعزيز دور صاحبات الأعمال في غرف دول مجلس التعاون، واعتماد مؤشر الأداء الاقتصادي لقطاع صاحبات الأعمال ومدى المساهمة في الناتج المحلي، إضافة إلى تبادل الأفكار في مجال تعزيز مكانة المرأة والتمكين والابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد يوسف ناغي؛ أن المنتدى تحت شعار “المرأة الخليجية بين التمكين والقيادة”؛ يعزز دور المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والاهتمام برائدات الأعمال ودعمهن لتحقيق الميزة التنافسية للأعمال، وإبراز دور المرأة في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي؛ إضافة للموضوعات ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد، وصنع شراكات استراتيجية بين صاحبات الأعمال في دول الخليج، واستعراض الدراسات في تطوير الاستثمارات المحلية والخليجية لصاحبات الأعمال.

يذكر أن المنتدى يتضمن معرضاً مصاحباً؛ يضم الشركات المشاركة؛ ومعرض “جيرة” الذي يضم مشاركات رائدات الاعمال السعوديات.