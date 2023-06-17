رياض محرز يكشف حقيقة انتقاله للدوري السعودي

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رد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الجزائري رياض محرز، على أنباء انتقاله للدوري السعودي هذا الصيف.

وقال محرز، قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون، اليوم السبت، استعدادا لمواجهة أوغندا، غدا الأحد، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023: «حتى الآن لا يوجد أي شيء، لا زلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي لمدة عامين، سنرى ماذا سيحدث في المستقبل».

وترددت أنباء عن أن نادي الأهلي، الذي عاد للتو إلى دوري روشن بعدما هبط لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، أبدى رغبته في التعاقد مع محرز في ظل ثورة الصفقات العالمية في دوري روشن للمحترفين، بعد كريستيانو رونالدو (النصر)، وكريم بنزيما (الاتحاد).

وأضاف محرز: «في الوقت الحالي، سأركز على المنتخب، والمواجهتين المقبلتين للفريق الوطني (أمام أوغندا بتصفيات إفريقيا، وتونس وديا)، وبعدها سأدخل في إجازة».

وعلق محرز على تتويجه رفقة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا، قائلا: «منذ فترة ونحن نسعى للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وصلنا من قبل إلى نصف النهائي، ثم إلى النهائي وخسرنا، والحمد لله توجنا بهذا اللقب في هذا الموسم».