ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني يحسمان تأهلهما للدور نصف نهائي من دوري أبطال أوروبا

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تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه إياباً على ضيفه أرسنال الإنجليزي 1-0.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جوزوا كيميتش عند الدقيقة 63، وكان كافياً لبلوغه دور الأربعة بعدما عاد بتعادل ثمين ذهاباً 2-2 في لندن.

وفي المواجهة الثانية لذات الدور تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف النهائي بعد فوزه إياباً على مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الترجيح 4-3 عقب التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1 – 1، وتعادلهما ذهاباً بنتيجة 3-3.

سجل أهداف المباراة أولاً لاعب ريال مدريد رودريغو عند الدقيقة 12، قبل أن يعدل النتيجة لنادي مانشستر سيتي اللاعب كيفن دي بروين عند الدقيقة 76.

ويلتقي ريال مدريد نظيره بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي، فيما يلتقي باريس سان جيرمان ببوروسيا دورتموند لحساب ذات الدور.