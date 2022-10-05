ريال مدريد والسيتي لحسم التأهل المبكر

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تبدو الفرصة مواتية أمام ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ومانشستر سيتي الإنكليزي لتحقيق فوز ثالث تواليا عندما يستضيفان شاختار دانييتسك الأوكراني وكوبنهاغن الدنماركي الأربعاء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويلتقي بنفيكا البرتغالي وباريس سان جرمان في قمة لفض شراكة صدارة المجموعة الثامنة فيما يبحث تشلسي عن فوزه الأول عندما يستضيف ميلان في إحدى أبرز مواجهات الجولة الثالثة.

ويملك كل من ريال وسيتي فرصة حسم التأهل المبكر إلى ثمن النهائي كونهما سيلاقيان شاختار وكوبنهاغن أيضا في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل لكن على أرض الأخيرين.

وبات شاختار خصما تقليديا للنادي الملكي بعدما أوقعته القرعة معه للمرة الثالثة تواليا في دور المجموعات والرابعة في تاريخ مشاركاتهما في البطولة، خرج خلالها ريال فائزا أربع مرات مقابل خسارتين كانتا موسم 2020-2021، عندما سقط على ملعب سانتياغو برنابيو 2-3 في الجولة الثالثة، وصفر-2 في كييف.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الجريحان لايبزيغ الاخير من دون رصيد مع سلتيك الثالث بنقطة واحدة بهدف تدارك الموقف والإبقاء على الآمال في المنافسة على البطاقة الثانية عن المجموعة.

إعصار سيتي

سيكون مانشستر سيتي، الساعي الى لقبه الاول في المسابقة القارية العريقة، مرشحا بقوة للفوز على ضيفه كوبنهاغن ضمن المجموعة السابعة، معولا على «إعصاره» الهجومي بقيادة هدافه الدولي النروجي إرلينغ هالاند.

وضرب هالاند بقوة منذ انتقاله الى صفوف سيتي هذا الصيف وسجل له 17 هدفا في 10 مباريات في مختلف المسابقات، بينها ثلاث ثلاثيات في المباريات البيتية الثلاث الاخيرة لفريقه، آخرها في مرمى الغريم التقليدي والجار مانشستر يونايتد (6-3)، وهي المباراة التي سجل خلالها الدولي فيل فودن ثلاثية أيضا.

وبات هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الممتاز يسجل «هاتريك» في ثلاث مباريات بيتية تواليًا، ورفع رصيده الى 14 هدفًا من أول 8 مباريات في الدوري وبات أول لاعب يسجل أكثر من 11 هدفًا في أول 10 مباريات في البطولة.

وفي المجموعة ذاتها، تبدو مهمة اشبيلية الإسباني الذي يعاني الأمرين محلي صعبة.

ويدخل الفريقان المباراة بعد خسارتين قاسيتين في الدوري المحلي، فإشبيلية سقط أمام ضيفه أتلتيكو مدريد صفر-2، فيما خسر دورتموند أمام مضيفه كولن 2-3.

وتتجه الأنظار إلى ملعب «دا لوش» في لشبونة حيث القمة المرتقبة بين متصدري المجموعة الثامنة بنفيكا، المتوج باللقب مرتين عامي 1961 و1962، وسان جرمان الباحث عن باكورة ألقابه في المسابقة.

ويعول الفريق البرتغالي على عاملي الارض والجمهور لكسب النقاط الثلاث وتعزيز حظوظه في تخطي دور المجموعات قبل أن يحل ضيفا على فريق العاصمة الثلاثاء المقبل.

لكن مهمة بنفيكا لن تكون سهلة أمام وصيف بطل نسخة 2020 الساعي الى فوز ثامن تواليا في مختلف المسابقات.

ويأمل فريق العاصمة في استغلال الكتيبة البرتغالية في صفوفه أبرزها الواعد فيتينيا ونونو منديش ودانيلو لفض شراكته مع بنفيكا.

ويحل ميلان، ثاني أفضل المتوجين باللقب (7 مرات)، ضيفا ثقيلا على تشلسي.

ويتصدر الفريق اللومباردي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط مقابل نقطة واحدة للفريق اللندني صاحب المركز الأخير.

وهي المباراة الثانية لتشلسي بقيادة بوتر في المسابقة القارية العريقة عقب تعادله المخيب أمام سالزبورغ النمسوي 1-1 في أول مباراة له معه عقب إقالة الألماني توماس توخل اثر الخسارة امام دينامو زغرب الكرواتي صفر-1 في الجولة الأولى.