ريال مدريد يتحدى ثُلاثي إنجلترا لضم بيلينجهام.. ويخشى باريس سان جيرمان

ريال مدريد مُصمم على التعاقد مع جود بيلينجهام ويعتقدون أنهم اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لإكمال انتقال نجم المنتخب الإنجليزي، حيث أظهرالمرينجي احترامه ل، “بوروسيا دورتمونـد” الذي أطلع على تحركات الملكي.

حرص ريال مدريد

وتحرص المؤسسة الإسبانية على الحفاظ على علاقتها الجيدة مع نادي البوندسليجا، فيما يعرف بيلينجهام المدى الذي يمكن أن يذهب إليه ريال مدريد قبل موقف قادة النادي، وهذا لا يعني أنه تم التوصل إلى صفقة، لكنه يدرك ما يمكن أن يقدمه الريال من الراتب ومدة العقد.

يعرف الإنجليزي أيضًا أن الحافز الرئيسي في حالة ريال مدريد هو ما قد يمثله ارتداء قميـصه التاريخي، كما أن مانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان مهتمون أيضًا بالحصول على خدماته.

خوف من باريس سان جيرمان

ويدرك ريال مدريد أنهم قد لا يتمكنون من تقديم عرض أفضل من باريس سان جيرمان، الذي يمكنه أن يعرض عليه عقدًا مربحًا على الرغم من خسائره البالغة 359 مليون يورو، فيما ينتــظر رئيس بوروسيا دورتموند أكي واتسكه أن يبلغه بيلينجهام بقراره النهائي بشأن مستقبله.

وسيتعين على المدير التنفيذي الأول للنادي أن يمر عبر مجلس إدارة دورتموند، الذي يرأسه كريستيان كولمان ويتألف من سبعة أشخاص آخرين، وذلك بعد حصوله على الضوء الأخضر، سيجلس بعد ذلك للتفاوض على رحيله.

صدمة لريال مدريد

وتجدر الإشارة إلى أن عقد بيلينجهام لا يتضمن بندًا جزائيًا، لذلك سيطلب بوروسيا دورتموند 120 مليون يورو، في حين أن ريال مدريد مستعد لدفع 100 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات، ريال مدريد ضمن الأندية الأخرى التي ستحاول إغواء اللاعب بعروض أعلى.

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