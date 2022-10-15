ريال مدريد يستهدف نجم بايرن ميونيخ

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ظهير بايرن ميونيخ ألفونسو ديفيز، وذلك في ظل استعدادات المرينجي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة فـي ظل مشاركته في عددًا من البطولات.

وتقدم اللاعب الدولي الكندي البالغ من العمر 21 عامًا في عام 2019 واستمر في الظهور في 127 مباراة في النادي، وفاز بـ 4 ألقاب في الدوري الألماني وصاغ فترة تمديد لمدة عامين في عام 2020 ليبقى في النادي حتى عام 2025.

هدف لـ “ريال مدريد”

ووفقًا لـ “ماركا”، حدده ريال مدريد كأحد أهداف الانتقالات الرئيسية، وردا على مشجع ربط زميله في بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش بالانتقال إلى المرينجي، فأجاب الصحفي خوسيه فيليكس دياز بـ الإصرار على أن ديفيز هو الاستحواذ الأكثر احتمالا.

وفي حديثه على تويتش، قال: “من بايرن ميونيخ، الاسم الذي يدور في أذهانهم هو ديفيز”، ولا يزال يعتقد أن جود بيلينجهام هو الهدف الرئيسي لريال مدريد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وهم يركزون على ربط النجوم الحاليين بنزيمة ومودريتش وكروس بصفقات جديدة.

إصابة “نجم البايرن”

وتعرض ديفيز، الذي خاض 32 مباراة مع كندا ، لإصابة في الكاحل عام 2020 وقد ابعدته عن الملاعب لما يقرب من شهرين، ثم أصيب بكورونا في بداية هذا العام، واكتشف بايرن أنه يعاني من مشكلة في القلب، وهي عبارة التهاب خفيف في العضلة.

وثم خلال تعادل فريق البوندسليجا 2-2 مع بوروسيا دورتموند نهاية الأسبوع الماضي، تعرض لإصابة في الجمجمة أدت إلى استبداله في الشوط الأول، وبعد ذلك غاب عن فوزه على فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.