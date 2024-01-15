ريال مدريد يسحق برشلونة ويتوج بـ«السوبر»

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توّج فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، بطلًا لكأس السوبر الإسباني، بعدما حسم مواجهة الكلاسيكو مع غريمه برشلونة بفوز كبير «4-1»، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب «الأول بارك» في الرياض أمام أكثر من 23 ألف متفرجًا.

وسجل رباعية ريال مدريد البرازيلي فينسيوس جونيور«39،10،7»، ومواطنه رودريجو«64»، بينما تكفل البولندي ليفاندوفيسكي بهدف برشلونة «33».

وأشهر خوان مارتنيز حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه رونالد أراوخو عند الدقيقة 72، بعد تلقية البطاقة الصفراء الثانية ليكمل الفريق الكاتالوني المباراة منقوصًا.

واستطاع الفريق الملكي أن يتوج بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ13 مقلصًا الفارق مع غريمه صاحب الـ14 بطولة.

وفرض لاعبو ريال مدريد أسلوبهم وسيطرتهم منذ صافرة البداية، ليترجم فينسيوس هذه السيطرة بهدف أول عند الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف النتيجة عند الدقيقة العشرة مستفيدًا من تمريرة رودريجو.

وتمكن ليفاندوسيكي من تقليص الفارق عند الدقيقة «33» مستقلًا خطأ المدافع مندي في إبعاد الكرة، قبل أن يعود فينسويس نفسه بالهدف الثالث «هاتريك» من ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة بواسطة أراوخو عند الدقيقة «39».

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو برشلونة مجاراة لاعبي ريال مدريد لكنهم عانوا كثيرًا في ختام الهجمة، حتى تمكن رويرجو من تعزيز تقدم الريال بهدف رابع عند الدقيقة 64.



بعد الهدف الرابع هاجم ريال مدريد بحثًا عن هدف خامس وسط محاولة وحيدة لبرشلونة بواسطة جواو فيليكس (البديل) تصدى لها حارس ريال مدريد باقتدار، ولم يحتسب حكم المباراة وقت بدل ضائع لتنتهي المواجهة في زمنها الرسمي بفوز الريال برباعية وتتويجه بلقب بطولة السوبر.