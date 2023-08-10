ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا بالرباط الصليبي

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تعرض البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ للإصابة في الرباط الصليبي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي: «بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى».

وأشار ريال مدريد إلى أن الحارس البلجيكي سيخضع إلى عملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة.

ويعد كورتوا أحد أبرز القطع الأساسية في التشكيل الأساسي للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ حيث ستعمل إدارة النادي الملكي على التوقيع مع حارس مرمى خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد الذي ينطلق خلال الشهر الجاري.