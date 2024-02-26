ريال مدريد يفوز على إشبيلية في الليجا الإسبانية

المناطق_واس

حقق فريق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على ضيفه إشبيلية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية مدريد، في إطار الجولة 26 للدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد ريال مدريد انتصاراته في الدوري الإسباني، بعد تعادله في الجولة الماضية مع رايو فايكانو بنتيجة 1-1. وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب فرق الليجا الإسبانية، بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة بفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 24 نقطة في المركز الـ 15 .