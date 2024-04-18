ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية بدوري الأبطال

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انتزع ريال مدريد الإسباني بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة المثيرة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «الاتحاد»، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان لقاء الذهاب في معقل النادي الملكي “سانتياجو برنابيو”، انتهى بالتعادل (3-3).

الشوط الأول جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، وسجل رودريغو هدف ريال مدريد في الدقيقة 12، من هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فينيسيوس جونيور بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها رودريغو سيلفا بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بصعوبة شديدة لترتد وتجد متابعة مجددا من رودريجو سيلفا بتسديدة وضعت الكرة داخل الشباك.

الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي الاعتماد على الهجوم المرتد السريع في المساحات الخالية بحثا عن هدف التعادل، وتمكن كيفين دي بروين من التسجيل في الدقيقة 76، من عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق جيريمي دوكو إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أنطونيو روديجر بشكل سئ للغاية لتتهيأ أمام أقدام كيفين دي بروين الذي سدد مباشرة داخل الشباك.

ومضى الفريقين في محاولاتهما في بقية الزمن وإستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخراً.

واحتكم الفريقين إلى الأشواط الإضافية، لكن لم ينجح أي من لاعبي الفريقين بتغيير النتيجة، ليتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية، لحسم الفريق المنتصر.

ونجح فريق ريال مدريد في حسم التأهل إلى نصف النهائي من البطولة القارية بركلات الترجيح.

بهذا الفوز تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي من دوري الأبطال لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني الذي تغلب على آرسنال الإنجليزي.