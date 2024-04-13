ريال مدريد يهزم مايوركا ويعزز صدارته للدوري الإسباني

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عزز ريال مدريد صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه ريال مايوركا 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من المسابقة.

وسجل أوريلين تشاوميني هدف المباراة الوحيد لريال مدريد في الدقيقة 48.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه برشلونة، والذي يلعب في وقت لاحق من اليوم السبت مع مضيفه قادش.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مايوركا عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وبدأت المباراة باستحواذ من جانب ريال مدريد، الذي حاول منذ الدقيقة الأولى هز شباك مضيفه، فيما اعتمد مايوركا على أسلوب دفاعي مع شن بعض الهجمات المرتدة من حين إلى آخر على مرمى أندريه لونين حارس الريال.

ورغم المحاولات المتكررة من جانب ريال مدريد، تألق بردراج رايكوفيتش حارس مايوركا في إبعادها، ليفشل هجوم الريال الذي قاده خوسيلو من افتتاح النتيجة.

وجاءت أخطر محاولات الشوط الأول لريال مدريد في الدقيقة 33، حينما سدد لاعب الوسط جود بلينجهام كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بعارضة المرمى، لتحرم فريقه من افتتاح التسجيل.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل ريال مدريد ضغطه على منافسه، الذي بدوره واصل التراجع لمنطقة جزاءه، وانتظار أي فرصة للهجوم على مرمى الريال.

وفي الدقيقة 48، أسفر ضغط الريال عن تسجيله الهدف الأول عبر أوريلين تشاوميني، حيث سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك رايكوفيتش.

وكاد براهيم دياز أن يضيف الهدف الثاني للريال في الدقيقة 55، حينما سدد كرة من مكان قريب من المرمى، لكن رايكوفيتش نجح في التصدي لها وإبعاد الخطر عن مرمى فريقه.

وحاول تشاوميني تسجيل هدف ثان بنفس الطريقة في الدقيقة 70، لكن تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى رايكوفيتش.

وانحصر اللعب في وسط الملعب، ونجح ريال مدريد في بسط سيطرته بشكل أكبر على المباراة، وحرم منافسه من شن هجمات مرتدة وتهديد مرمى لونين، الذي لم يتعرض للكثير من الاختبارات في الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 72، كاد فيدريكو فالفيردي لاعب وسط الريال أن يسجل الهدف الثاني، حينما سدد كرة بدت وكأنها في طريقها إلى المرمى، قبل أن يبعدها ماتيا ناستاسيتش مدافع مايوركا من على خط المرمى.

وبدا الإرهاق واضحا على لاعبو مايوركا بعد بذلهم جهدا كبيرا في العودة للمباراة ومحاولة التسجيل في مرمى لونين.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز ريال مدريد على ريال مايوركا 1 / صفر.