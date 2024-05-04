ريال مدريد يواصل الاقتراب من لقب الليجا بالفوز على قادش

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اقترب ريال مدريد من التتويج الرسمي بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه قادش، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة 34 من الليجا .

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، إبراهيم دياز وجود بيلينجهام وخوسيلو في الدقائق 51 و68 و(90+3) على التوالي .

ويتصدر ريال مدريد،بهذا الانتظار، جدول ترتيب الليجا برصيد 87 نقطة، فيما تجمد رصيد قادش عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

وينتظر ريال مدريد هدية من برشلونة، الذي سيواجه جيرونا في وقت لاحق اليوم، حيث أن أي تعثر للفريق الكتالوني يعني تتويج “الميرنجي” رسميا بالليجا.