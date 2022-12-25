ريال مدريد يوجه ضربة قوية لمبابي

ذهب كيليان مبابي وريال مدريد في طريقهما المنفصل في مايو الماضي بعد أن اختار الفرنسي البقاء في باريس سان جيرمان، والآن ، أصبح اسم اللاعب الفرنسي مرتبطًا مرة أخرى بمدريد، ولكن على عكس ما حدث في المناسبات السابقة.

وأصبح المرينجي ليس على استعداد لإضاعة الوقت في مباريات اللاعب الفرنسي، فإنهـــم أكثر استعدادًا للتركيز على المواهب التي يمتلكونها بالفعل إذا لم يكن مبابي على استعداد للمشاركة في مفاوضات عقلانية.

ترتيب غرفة الملابس

كما حدث عندما كان هناك حديث عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو، وهو الأمر الذي لم يفكر فيه النادي أبدًا، فإن وصول لاعب من مبابي سيعني تعطيلًا محتملاً للتسلسل الهرمي في الملابس، وهو أمر لا يحرص ريال مدريد عليه.

مستقبل فينيسيوس وشعوره بالرضا في النادي أكثر أهمية، لذا لن يعطلوا الفريق لمجرد أن يكون مبابي سعيدًا، ولا أحد في ريال مدريد ينكر جودة مبابي، لكن إصلاح انسجام الفريق لن يتم النظر فيه، ولن يتم النظر في أي أجور مجنونة.

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